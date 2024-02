Genoa Atalanta 1-4: Gasperini quarto, segna un gol anche Koopmeiners

Genoa Atalanta 1-4: Gasperini quarto in classifica, segna un gol anche Koopmeiners nella vittoria a Marassi

L’Atalanta batte il Genoa per 1-4 a Marassi e si conferma al quarto posto in classifica con 42 punti, a meno 7 dal Milan, a meno 11 dalla Juve e ameno 18 dall’Inter capolista.

Bella vittoria della squadra di Gasperini in cui vanno al gol De Ketelaere (22′), l’obiettivo di mercato della Juve Koopmeiners (55′), Zappacosta (90’+10′) e Toure (90’+13′). Inutile il gol del momentaneo pareggio del Genoa con l’ex di turno, Malinovskyi (55′).

