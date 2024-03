Genoa “AC Monza” 2-3: l’ex #Milan AC Maldini firma la vittoria, la ##Classifica aggiornata

00:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Vittoria del Monza a Marassi contro il Genoa firmata dall’ex Diavolo Rossonero Maldini. La classifica aggiornata di Serie A

L’ex Diavolo Rossonero Daniel Maldini firma una vittoria preziosissima per il Monza a Marassi contro il Genoa. Vano il tentativo di doppia rimonta dei padroni di casa realizzata da Gudmundsson e Vitinha. Come cambia la classifica:

Inter 75*

Juventus 57

Diavolo Rossonero 56

Bologna 51*

A.S. Roma 47

Atalanta 46

Napoli S.S.C. 44*

Fiorentina 42

S.S. Lazio 40

Monza 39*

Torino 38*

Genoa 33*

Cagliari 26*

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24

Frosinone 24*

Hellas Verona 23

Sassuolo 23*

Salernitana 14*

