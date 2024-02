Genoa AC Milan Primavera DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

Il Milan Primavera è ospite del Genoa nella 22ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera è ospite del Genoa allo Sciorba Stadium per la 22ª giornata di campionato. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Sassuolo, subito in rimonta nei minuti finali.

Genoa Milan Primavera 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 11:00

Migliore in campo Milan:

Genoa Milan Primavera 0-0: risultato e tabellino

GENOA: Calvani, Scaravilli, Tosi, Abdellaoui, Rossi, Parravicini, Ekhator, Ghirardello, Arboscello, Sarpa, Pittino. A disp. Consiglio, Ferroni, Omar, Carbone, Ahanor, Gocalinho, Barbini, Papastylianou, Bosia, Venturino, Thorsteinsson. All. Agostini.

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Bakoume, Parmiggiani, Nsiala, Magni; Malaspina, Eletu; Scotti, Stalmach, Bonomi; Camarda. A disp. Bartoccioni, Torriani; Paloschi, Tezzele; Cappelletti, Lamorte, Mancioppi, Sala; Batistini, Sia, Simmelhack. All. Abate.

Arbitro: Emmanuele

