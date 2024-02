Genoa AC Milan Primavera 0-0 DIRETTA: ci provano Eletu e Bakoume, traversa dei rossoblù

Il Milan Primavera è ospite del Genoa nella 22ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera è ospite del Genoa allo Sciorba Stadium per la 22ª giornata di campionato. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Sassuolo, subito in rimonta nei minuti finali.

Genoa Milan Primavera 0-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Genoa Milan Primavera dopo il minuto di silenzio per ricordare le vittime del crollo di Firenze. Primo possesso dei grifoni.

3′ Possesso palla dei rossoneri- I ragazzi di Abate provano ad imporre fin da subito il loro gioco con una fitta rete di passaggi.

5′ Uscita Raveyre – Palla vagante nell’area di rigore rossonera. Il portiere rossonero viene aiutato da Nsiala per spazzare.

7′ Angolo Milan – Bel traversone rossonero su cui non ci arriva Scotti. Dal corner il Genoa riesce ad allontanare.

11′ Palo Stalmach ma era tutto fermo – Grande giocata del capitano rossonero che stoppa però con il braccio: inutile quindi il bel tiro che colpisce il legno.

15′ Sale il Milan – Rossoneri vivaci che provano a trovare spazi con Magni e Scotti.

19′ Prova a ripartire il Genoa – Ekhator si lancia in contropiede ma è bravo Nsiala a contenerlo.

21′ Doppia occasione Milan – Ci prova Eletu dalla distanza con un tiro potente. Bravo Calvani a respingere anche sul tentativo defilato di Bakoume.

24′ Brivido Milan – Da un calcio di punizione defilato colpisce di testa Arboscello che prende la traversa con Raveyre piazzato male.

Genoa Milan Primavera 0-0: risultato e tabellino

GENOA (4-2-3-1): Calvani, Scaravilli, Tosi, Abdellaoui, Rossi, Parravicini, Ekhator, Ghirardello, Arboscello, Sarpa, Pittino. A disp. Consiglio, Ferroni, Omar, Carbone, Ahanor, Gocalinho, Barbini, Papastylianou, Bosia, Venturino, Thorsteinsson. All. Agostini.

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Bakoume, Parmiggiani, Nsiala, Magni; Malaspina, Eletu; Scotti, Stalmach, Bonomi; Camarda. A disp. Bartoccioni, Torriani; Paloschi, Tezzele; Cappelletti, Lamorte, Mancioppi, Sala; Batistini, Sia, Simmelhack. All. Abate.

Arbitro: Emmanuele

