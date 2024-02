Diffondi Informazione!

L’Inter è pronta per affrontare la diretta rivale Juventus e dare l’allungo al campionato. La Gazzetta dello Sport riassume in quattro mosse la strategia di Inzaghi per superare Allegri e ottenere un pezzo di scudetto.

09:01

1 Feb 2024