Gattuso esonerato dal Marsiglia: il comunicato UFFICIALE sull’ex AC Milan

L’ex Milan Gennaro Gattuso non è più l’allenatore dell’Olympique Marsiglia, ora è arrivata anche l’ufficialità con un comunicato del club. Fatale la sconfitta di domenica sera sul campo del Brest, in gol all’88° con un uomo in meno per l’espulsione di Mounie a mezz’ora dal novantesimo.

IL COMUNICATO DEL CLUB – L’OM ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per il costante impegno e la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro

