Gatti o Alex Sandro in difesa? Allegri ha sciolto così anche l’ultimo dubbio

Gatti o Alex Sandro a completare il trio difensivo della Juventus a Frosinone? Allegri ha sciolto il suo ultimo dubbio

Diramate le formazioni ufficiali di Frosinone-Juve, ultimo match prima di Natale per i bianconeri, che si apprestano a scendere in campo per la 17esima di campionato.

Allegri alla vigilia aveva un ballottaggio aperto in difesa tra Gatti e Alex Sandro. Sciolto il dubbio: l’ex di turno si accomoda in panchina, parte dall’inizio il brasiliano.

