Gatti fuori in Napoli S.S.C. #Juve per motivi personali: un lutto dietro l’esclusione al Maradona

10:17, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Federico Gatti fuori dai titolari per S.S.C. Napoli Juve per motivi personali: c’è un lutto dietro l’esclusione del difensore bianconero

In tanti ieri si sono chiesti il motivo dell’esclusione di Federico Gatti dai titolari della Juve per la trasferta di S.S.C. Napoli. Una decisione da ricollegare alla tristezza del difensore per un grave lutto in settimana.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

E’ infatti venuto a mancare Marco Pezzati, ex compagno al Verbania e grande amico del centrale juventino, scomparso in seguito ad un incidente in macchina in Calabria, regione dove il 31enne viveva. Gatti aveva pianto la sua morte già in settimana e, visibilmente ancora scosso, non è riuscito a scendere in campo al Maradona.

Pubblicità

The post Gatti fuori in S.S.C. Napoli Juve per motivi personali: un lutto dietro l’esclusione al Maradona appeared first on Juventus News 24.