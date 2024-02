Gatti è il peggiore della Signora Juve col Verona: «Senza Bremer va in difficoltà. E’ nervoso e regala il pallone del 2-2»

Gatti è il peggiore della Juve col Verona: «Senza Bremer va in difficoltà. E’ nervoso e regala il pallone del 2-2». Le pagelle

Gatti è stato considerato dai tre principali quotidiani sportivi il peggiore in campo della Juve contro il Verona. Queste le sue pagelle.

TUTTOSPORT 5 – Senza Bremer al suo fianco il difensore va spesso in difficoltà: non riesce a dare sicurezza alla retroguardia per colpa di troppe amnesie, in particolare nell’azione del 2-1, impreciso e nervoso. C’è anche un contatto, non apparso così violento che costringe perà Folorunsho a ricorrere alle cure dei medici.

GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Nervoso al punto di rischiare qualcosa con una “gomitata” a Folorunsho. Fuori posizione e fuori tempo sul gol di Noslin. Troppa combattività può nuocere.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Agghiacciante la partenza vissuta regalando palloni, non arriva su Noslin. Costringe lui Cabal a regalare il pallone del 2-2.

