Gatti candidato al premio della Serie A, la dedica della Vecchia Signora Juventina: «Mese di alto livello per il nostro muro difensivo»

Gatti candidato al premio della Serie A: «Mese di alto livello per il nostro muro difensivo». Ecco come votarlo

Gatti è candidato al premio della Serie A come miglior giocatore del mese di dicembre.

2 goal

2 clean sheets

Un mese di alto livello per il nostro muro difensivo! Vota Gatti come Player of the Month di dicembre della @SerieA!#FC24 @EASPORTSFC @EASPORTSFCIT — JuventusFC (@juventusfc) January 5, 2024

La Juve via Twitter ha fornito le info e i dettagli per votarlo insieme ad una bella dedica: «2 goal. 2 clean sheets. Un mese di alto livello per il nostro muro difensivo!».

