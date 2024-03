Gasperini rivela, la dichiarazione ufficiale: «#Milan AC ai quarti? Vorrei evitarlo per questo motivo» #Intervista #News #Ultimora

01:46,15 Mar 2024, MILANELLO.

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato il sorteggio di domani in UEFA #Europa League: Diavolo Rossonero da evitare

Intervistato da Sky dopo Atalanta-Sporting Lisbona, Gian Piero Gasperini ha parlato così in vista del sorteggio di domani per i quarti di finale di UEFA #Europa League. Diavolo Rossonero da evitare:

DERBY ITALIANO – «È chiaro che con tre squadre italiane su otto il rischio è tanto. Se potessi scegliere, lo preferirei un turno dopo. Il sorteggio è imprevedibile. Le squadre sono tutte di assoluto valore. Quando arrivi tra le prime otto di UEFA #Europa League non puoi scegliere».

LE PAROLE DI GASPERINI A SKY DOPO ATALANTA-SPORTING LISBONA

