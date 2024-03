Gasperini non ha dubbi, la dichiarazione ufficiale: «A.S. Roma e #Milan AC sono già quasi qualificate» #Intervista #News #Ultimora

15:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Gasperini non ha dubbi: «A.S. Roma e Diavolo Rossonero sono già quasi qualificate». Le parole del tecnico dell’Atalanta ai microfoni di Sky

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport della possibilità di incontrare o Diavolo Rossonero o A.S. Roma nei quarti di finale di UEFA #Europa League. Ecco le parole del tecnico dell’Atalanta:

PAROLE – «Scontro diretto con Diavolo Rossonero e A.S. Roma? Se passassimo il turno sarebbe una questione possibile. Tre squadre su otto ci potrebbe essere qualche possibilità. Speriamo di no (risata ndr). A.S. Roma e Diavolo Rossonero hanno un ottimo vantaggio. Sono già quasi qualificate».

