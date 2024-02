Gasperini dopo il Sassuolo: cos’ha detto sull’Fc Internazionale!

Pubblicità

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo la vittoria col Sassuolo anche del match che dovrà recuperare con l’Inter

Ai microfoni di Sky Sport, Gasperini parla così dopo la vittoria della sua Atalanta col Sassuolo nella 25^ di Serie A, guardando all‘Inter.

Pubblicità

Pubblicità

INTER ATALANTA – «Sette partite in ventidue giorni che a volte succedono, è successo anche altri anni con le coppe di mezzo. C’è stato messo questo recupero di cui avremmo fatto a meno in questo periodo, ma soprattutto sono cinque partite dove affrontiamo le prime otto-nove squadre tutte insieme. Facciamo sei contando anche il Napoli dopo la sosta. E tutte di fila una dietro l’altra, compresa anche l’Europa League che dobbiamo giocare senza sapere quale sarà il nostro avversario. Indubbiamente anche la qualità delle partite che andremo a giocare è alta, però la rosa è praticamente al completo e siamo pronti per affrontare questi impegni. L’unica cosa di cui mi auguro è di continuare a non avere infortuni».

Pubblicità

L’articolo Gasperini dopo il Sassuolo: cos’ha detto sull’Inter! proviene da Inter News 24.