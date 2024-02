Diffondi Informazione!

La Juventus perde a Milano, una sconfitta pesante soprattutto per come è arrivata, i nerazzurri hanno fatto meglio confermando di essere più solidi in difesa, più pericolosi in attacco e molto efficaci a centrocampo.

01:16

5 Feb 2024

