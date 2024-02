Gama, finisce la carriera in azzurro: standing ovation durante la sostituzione

La capitana delle Juventus Women e della Nazionale italiana Sara Gama lascia l’azzurro. Sostituzione e standing ovation per lei

L’avventura con i colori azzurri del capitano Sara Gama termina al 50′ dell’amichevole Italia-Irlanda. Il difensore delle Juventus Women è uscita dal campo con la standing ovation da parte del ViolaPark di Firenze e dell’intera squadra azzurra. Sugli spalti presente anche uno striscione in onore della bianconera con scritto ‘Grazie Sara‘.

Uscendo Gama ha lasciato la fascia di capitano tra le mani di Cristiana Girelli, sua compagna di squadra anche in bianconero. Una sorta di passaggio di consegne anche per le due calciatrici.

