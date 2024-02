Gama, dopo l’addio alle azzurre quello alla Signora Juve? Il pensiero di Carolina Morace

Intervista esclusiva a Carolina Morace, allenatrice ed ex attaccante della Nazionale, dopo l’addio all’Azzurro di Sara Gama

La giocatrice delle Juventus Women Sara Gama dopo 18 anni dirà addio alla Nazionale femminile. Ne abbiamo parlato in esclusiva con un’icona del movimento come Carolina Morace. Ecco un estratto dell’intervista:

Pubblicità

Si ritirerà del tutto a breve, quindi?

«Bisogna vedere cosa succede alla Juventus: stanno cambiando tante giocatrici e lei non parte quasi mai titolare. Non so come si senta fisicamente e mentalmente, anche quello incide».

Pubblicità

Pubblicità

LEGGI L’ESCLUSIVA COMPLETA QUI

Pubblicità

The post Gama, dopo l’addio alle azzurre quello alla Juve? Il pensiero di Carolina Morace appeared first on Juventus News 24.