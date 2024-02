Gama dopo la vittoria VS l’Fc Internazionale: «Prestazione concreta» – NEWS

La Juventus Women, ieri, ha battuto l’Inter per 2-0. Sara Gama, tramite Instagram, ha esultato per la vittoria ottenuta dalle bianconere.

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Gama (@saragama_ita) Pubblicità

MESSAGGIO – «Una prestazione concreta e un ottimo approccio alla gara per portare a casa tre punti importanti».

Pubblicità

The post Gama dopo la vittoria contro l’Inter: «Prestazione concreta» – FOTO appeared first on Juventus News 24.