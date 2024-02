Galliani e la battuta sull’Fc Internazionale: «Se si perde con loro…» #Intervista. Il motivo

Pubblicità

Adriano Galliani ha citato l’Inter nella sua ultima intervista prima di Monza-Milan, ecco il motivo della battuta

Adriano Galliani ha citato l’Inter. Il dirigente si è lamentato a Dazn prima di Monza-Milan contro chi da per scontato i buoni risultati della sua squadra. Quasi, secondo lui, fino a lamentarsi di una sconfitta con la prima in classifica: in questo caso i nerazzurri.

Pubblicità

Pubblicità

GALLIANI – «Ci si abitua a tutto, l’anno scorso era un miracolo ora si storce la bocca se si perde con l’Inter. Mentre quest’anno sembra scontato, ma stiamo facendo un buon campionato e abbiamo una buona squadra. Il campionato di Serie A ha due campionati da 10: nelle seconde 10 siamo primi e il livello delle seconde 10 si è alzato»

Pubblicità

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI ADRIANO GALLIANI

L’articolo Galliani e la battuta sull’Inter: «Se si perde con loro…». Il motivo proviene da Inter News 24.