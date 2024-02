Galliani criptico: «Non commento il derby di ieri ma Fc Internazionale nettamente più forte, poi nel calcio…» #Intervista

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha voluto dire la sua sul Derby d’Italia vinto ieri dall’Inter sulla Juve

Intercettato da alcuni giornalisti prima di prendere parte all’Assemblea di Lega, Adriano Galliani, ad del Monza, ha commentato la vittoria dell’Inter sulla Juve.

INTER JUVE – «Ovviamente ho visto la partita ma non commento, parlo solo del Monza. L’Inter come organico è nettamente la più forte secondo me, poi nel calcio non sempre vince la squadra più forte».

GIOCATORI IN SCADENZA – «Chi è in scadenza? Nessuno è in scadenza… Su Gagliardini non avete capito, è legato alla salvezza così come D’Ambrosio. Hanno tutti contratti di un anno più uno se ci si salva, quindi è automatico che se dovessimo salvarci loro ci saranno ancora, se dovessimo andare in Serie B non ci saranno. Colpani? Lui ha 5 anni…».

