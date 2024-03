Gallardo #Milan AC, nuova suggestione per il post Mister Stefano Pioli: le NEWS

16:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Gallardo Diavolo Rossonero, nuova suggestione per il post Coach Pioli: tutte le ultimissime sul futuro della panchina rossonera

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla panchina del Diavolo Rossonero. In estate la società dovrebbe optare per il cambio e tra i nomi presenti nella lista c’è anche quello di Gallardo.

Come spiegato dal quotidiano, l’attuale allenatore dell’Al Ittihad al momento rappresenta una semplice suggestione. Più avanti a lui ci sono Antonio Conte, Thiago Motta e Julen Lopetegui.

