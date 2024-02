Galderisi avverte: «Scudetto all’Fc Internazionale? Sento parlare di +10 ma la realtà è ben diversa» #Intervista

Pubblicità

L’ex attaccante della Juve, Giuseppe Galderisi, si è espresso così sul momento dei bianconeri e sulla lotta scudetto con l’Inter

L’ex attaccante della Juve, Giuseppe Galderisi, ha detto la sua sulla lotta scudetto tra i bianconeri e l’Inter. Le sue dichiarazioni in esclusiva su JuventusNews24.

Pubblicità

SUL MOMENTO DELLA JUVE – «Mi ha stupito come a tutti. Il punto in casa in due partite con Empoli e Udinese ha cambiato le carte in tavola, nel senso che si sono aperte nuove polemiche, nuove difficoltà e l’Inter ora è sempre più lontana. Ma il campionato è lungo e nel calcio si deve avere sempre positività e consapevolezza della propria forza, quella che la Juve ha dimostrato. Il ko con l’Inter secondo me ha inciso un po’ sulla testa dei giocatori e poi sai, davanti ti trovi squadre come l’Udinese che sono forti fisicamente, che giocano su ogni pallone e chiudono tutti gli spazi. Devi essere bravo a trovare la giocata che a volte non viene»

Pubblicità

PER LO SCUDETTO NON È FINITA? – «Sento molto parlare di + 10, ma l’Inter deve ancora giocare. Non è tutto semplice perché i punti di distacco sono tanti e l’Inter non ha mai dato segnali di difficoltà, ha sempre gestito bene il parco giocatori importante che ha, ma il calcio insegna che tu devi esserci e provarci sempre. Ogni occasione che ti capita devi sfruttarla, senza guardare agli altri ma a te stesso. La squadra di Inzaghi ora inizia a giocare le partite ogni tre giorni, quindi affronterà un periodo complicato. Nessuno deve scappare via».

L’INTERVISTA INTEGRALE A GALDERISI.

L’articolo Galderisi avverte: «Scudetto all’Inter? Sento parlare di +10 ma la realtà è ben diversa» proviene da Inter News 24.