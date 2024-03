Gabigol deluso sui social, la dichiarazione: «Dimostrerò la mia innocenza, ho sempre seguito…» #Intervista #ULTIMORA #News

Gabigol, attaccante del Flamengo ed ex Internazionale FC, ha commentato sui social la squalifica di due anni inflittagli: le parole intervenuto sui propri profili social, Gabigol, attaccante del Flamengo ed ex Internazionale FC, si è difeso dopo la squalifica per due anni per tentata frode ai controlli antidoping: PAROLE – «Non ho mai tentato di ostacolare o […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Gabigol deluso sui social: «Dimostrerò la mia innocenza, ho sempre seguito…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità