Matteo Gabbia è tra i nomi principali accostati al calciomercato Milan come innesto in difesa per gennaio: c’è un ostacolo

La trattativa per il ritorno anticipato al Milan di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal non è così facile e scontata. Il centrale è stato individuato dai rossoneri come una delle possibili soluzioni per rimediare all’emergenza infortuni che ha coinvolto principalmente il reparto arretrato.

Come fa sapere Sky Sport, l’esito della trattativa dipenderà principalmente dalla volontà e dalla decisione del club spagnolo, il quale anch’esso si trova al momento con gli uomini contati in difesa.

The post Gabbia Milan, ritorno possibile? Spunta un ostacolo da parte del Villarreal appeared first on Milan News 24.