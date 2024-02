Gabbia #Milan AC, il centrale sempre più leader dei diavoli rossoneri: club sorpreso da questo aspetto

12:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Gabbia-Diavolo Rossonero, il centrale italiano sempre più leader dei rossoneri di Stefano Coach Pioli: #club sorpreso da questo aspetto

Nella formazione del Diavolo Rossonero che Stefano Coach Pioli manderà in campo domani contro la Lazio all’Olimpico spiccherà l’ennesima titolarità di Matteo Gabbia.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il centrale italiano farà coppia con Malick Thiaw proprio come successo domenica con l’Atalanta. Il #club e Coach Pioli sono sorpresi dalla crescita del ragazzo dopo i 6 mesi di prestito al Villarreal non tanto dal punto di vista tecnico ma da quello della personalità. Gabbia è ormai diventato il leader della retroguardia del Diavolo.

