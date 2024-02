Gabbia leader del #Milan AC: il centrale carica l’ambiente rossonero sui social – NEWS

17:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Matteo Gabbia, difensore del Diavolo Rossonero, ha voluto caricare tutto l’ambiente rossonero dopo il pareggio colto contro l’Atalanta

Intervenuto sul proprio profilo Instragram, Matteo Gabbia ha voluto caricare tutto l’ambiente rossonero dopo il pareggio colto dal Diavolo Rossonero contro l’Atalanta a San Siro:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Gabbia (@matteo_gabbia19)

Il Diavolo sarà ora impegnato nella trasferta all’Olimpico contro la Lazio fissata per il prossimo primo marzo. L’obiettivo sarà quello di tornare alla vittoria prima della sfida in UEFA Europa League contro lo Slavia Praga.

