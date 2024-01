Gabbia è pronto per giocare? La risposta arriva Livemente dal centrale

Gabbia è pronto per giocare? La risposta arriva direttamente dal difensore. Ecco cosa filtra verso le prossime partite

Il difensore del Milan Gabbia, rientrato dal prestito, ha parlato a Milan Tv analizzando anche le sue condizioni dopo i mesi in Spagna.

ALLENAMENTI – «Mi sono sempre allenato bene anche in Spagna per essere il migliore possibile. Conosco il mister, i compagni, questi giorni mi rinfrescheranno la memoria su cosa c’è da fare. Ma so dove sono, ho già vissuto questo ambiente, siamo pronti per questi 6 mesi dell’anno».

