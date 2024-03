Gabbia è insuperabile e dopo il Verona lancia il #comunicato, la dichiarazione ufficiale: «Andiamo avanti» #Intervista #News #Ultimora- NEWS

23:48,18 Mar 2024, MILANELLO.

Gabbia è insuperabile e dopo il Verona lancia il #comunicato: «Andiamo avanti». La FOTO pubblicata su Instagram dal difensore

Il difensore del Diavolo Rossonero Gabbia ha celebrato un’altra grande vittoria contro il Verona: il rossonero ha postato una foto sul proprio profilo Instagram, mostrando il suo amore per il #club. Nei commenti, tanti tifosi elogiano le sue prestazioni dal rientro del prestito: da quando è tornato dal Villarreal, Gabbia ha preso le redini della difesa non facendo sentire la mancanza dei tanti infortunati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Gabbia (@matteo_gabbia19)

MESSAGGIO – «Grande Vittoria – Andiamo avanti. Forza Diavolo Rossonero».

