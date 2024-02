Gabbia ancora impeccabile, i quotidiani lo elogiano: «Bravo per questi due motivi»

Gabbia ancora impeccabile, i giornali lo elogiano: «Bravo per questi due motivi». Voto e pagella del difensore

Tra i migliori in campo della sfida tra Milan e Napoli (gara vinta dai rossoneri 1-0 grazie alla rete realizzata nel primo tempo da Theo Hernandez) c’è senza dubbio anche Matteo Gabbia.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola l’ha premiato con un meritato 7 in pagella: «Bravo quando difende in avanti e quando chiude in area su Raspadori. Sta bene con grandi (Kjaer) e piccini (Simic): che gran momento.

