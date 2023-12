Gabbia AC Milan ipotesi concreta: arriva un altro importante indizio

Gabbia Milan ipotesi concreta: arriva un altro importante indizio sul difensore attualmente in forza al Villarreal

Il Milan continua la propria caccia sul mercato a uno, se non due, difensori centrali da aggregare alla propria rosa per far fronte all’emergenza infortuni.

Il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal è un’opzione concreta: il difensore, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe molto contento di tornare a vestire in anticipo rispetto alla tabella di marcia la maglia rossonera.

