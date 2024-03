Gabbia a rischio per Slavia Praga #Milan AC: non è al 100%. Le #NEWS sulle sue condizioni

10:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

Gabbia a rischio per Slavia Praga Diavolo Rossonero: non è al 100%. Le #news sulle condizioni del difensore rossonero

Il Diavolo Rossonero è in apprensione per le condizioni di Matteo Gabbia, difensore rientrato anticipatamente dal prestito al Villarreal e calatosi immediatamente nelle nuova dimensione.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il centrale non è al meglio dopo aver preso una botta e per un affaticamento al polpaccio. Se non dovesse recuperare, contro lo Slavia Praga potrebbero giocare dall’inizio Kjaer e Tomori.

Pubblicità

The post Gabbia a rischio per Slavia Praga Diavolo Rossonero: non è al 100%. Le #news sulle sue condizioni appeared first on Diavolo Rossonero News 24.