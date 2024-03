Gabbia a #Milan AC Tv, la dichiarazione ufficiale: «Ricominciamo da dove abbiamo finito, spero che succeda questo» #Intervista #News #Ultimora

21:45,30 Mar 2024, MILANELLO.

Nel pre partita di Fiorentina Diavolo Rossonero, Matteo Gabbia ha parlato ai canali ufficiali del #club rossonero. Ecco cosa ha detto: Le parole nel pre partita di Fiorentina Diavolo Rossonero, Matteo Gabbia ai canali ufficiali del #club rossonero. Ecco cosa ha detto: LE PAROLE – «C’è stata la sosta, ma abbiamo provato a sfruttarla nel miglior modo […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Gabbia a Diavolo Rossonero Tv: «Ricominciamo da dove abbiamo finito, spero che succeda questo» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.