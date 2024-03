Gabbia a DAZN, la dichiarazione ufficiale: «Partita molto importante. Arriviamo da un buon momento e vogliamo continuare» #Intervista #News #Ultimora

21:45,30 Mar 2024, MILANELLO.

Gabbia ha parlato prima di Fiorentina Diavolo Rossonero: tutte le dichiarazioni nel pre-partita del match di Serie A Il difensore del Diavolo Rossonero Gabbia ha parlato a DAZN nel pre-partita di Fiorentina Diavolo Rossonero. PAROLE – «È sicuramente una partita molto importante, arriviamo da un buon momento. Stiamo spingendo da due settimane e quindi la partita di questa […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Gabbia a DAZN: «Partita molto importante. Arriviamo da un buon momento e vogliamo continuare» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.