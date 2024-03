Futuro Zirkzee, l’Fc Internazionale sfida Milan e #Juve! NOVITÀ dalla Germania

12:00, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Futuro Zirkzee, l’Inter sfida Milan e Juve! NOVITÀ dalla Germania, tutti gli aggiornamenti di #mercato

Anche l’Inter, oltre a Milan e Juventus, si starebbe muovendo per Zirkzee del Bologna. La sua valutazione si aggira già intorno ai 35-40 milioni di euro.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il Bayern Monaco, invece, al momento non sarebbe interessato al suo rientro in rosa. A riferirlo è Sky Sport Deutschland.

Pubblicità

The post Futuro Zirkzee, l’Inter sfida Milan e Juve! NOVITÀ dalla Germania appeared first on Juventus News 24.