Futuro Mister Stefano Pioli, Scaroni spiega: «Idee chiare, su di lui abbiamo questo pensiero»

Futuro Pioli, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha confermato la totale fiducia nell’operato del tecnico rossonero

Durante l’intervista a Radio Anch’io lo Sport su Rai Radio 1, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così del futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera:

PIOLI – «Il futuro di Pioli? Mutuo le parole sia del nostro ad Furlani sia di Ibra: noi abbiamo fiducia totale in Pioli e i risultati ce la stanno rafforzando questa fiducia. Quindi per il momento calma piatta su questo fronte».

LE PAROLE DI SCARONI A RAI RADIO 1

