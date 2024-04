Futuro Mister Stefano Pioli #Milan AC, si va avanti insieme? Decisione rimandata ma ci sono tutti i presupposti per questo SCENARIO

00:02,2 Apr 2024, MILANELLO.

Futuro Coach Pioli Diavolo Rossonero, si va avanti insieme? Ci sono tutti i presupposti per questo scenario. Le #news sul tecnico toscano Non sembrano esserci dubbi: il prossimo #futuro di Coach Pioli è sempre più rossonero. Come riportato dal sito di SkySport, ci sono tutti i presupposti per rivedere il tecnico sulla panchina del Diavolo Rossonero anche nella prossima #campionato. […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Futuro Coach Pioli Diavolo Rossonero, si va avanti insieme? Decisione rimandata ma ci sono tutti i presupposti per questo SCENARIO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.