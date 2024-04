Futuro Mister Stefano Pioli #Milan AC, nessuna trattativa avviata per il #prolungamento del contratto dell’mister: cosa filtra sulla decisione della dirigenza #Particolari

00:02,9 Apr 2024, MILANELLO.

Futuro Coach Pioli Diavolo Rossonero, nessuna trattativa avviata per il rinnovo dell’Mister: cosa filtra sulla decisione della dirigenza. I DETTAGLI sul tecnico Le ottime prestazioni, accompagnati dai grandi risultati del 2024, hanno fatto aumentare notevolmente le probabilità di vedere Coach Pioli ancora sulla panchina del Diavolo Rossonero. Come riportato da Daniele Longo, la partita per quanto riguarda il prossimo #futuro […]

