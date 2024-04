Futuro Mister Stefano Pioli #Milan AC, Cavasin sicuro, la dichiarazione ufficiale: «Se rimane al #Milan AC è un vantaggio ma deve esserci questa cosa» #Intervista #News #Ultimora

22:45,2 Apr 2024, MILANELLO.

Futuro Coach Pioli Diavolo Rossonero, Cavasin sicuro: «Se rimane al Diavolo Rossonero è un vantaggio ma deve esserci questa cosa». Le dichiarazioni dell’Mister L’Mister Alberto Cavasin si è espresso sul possibile prossimo #futuro di Coach Pioli a TMW Radio. Le dichiarazioni sul tecnico toscano e la possibile permanenza sulla panchina dei Diavoli Rossoneri. PAROLE – «Quando si cambia Mister si deve ricominciare […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Futuro Coach Pioli Diavolo Rossonero, Cavasin sicuro: «Se rimane al Diavolo Rossonero è un vantaggio ma deve esserci questa cosa» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.