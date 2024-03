Futuro Mister Stefano Pioli, Il Proprietario Gerry Cardinale ha già avvisato il tecnico: ha solo questo modo per tenersi il #Milan AC. Ecco quale

09:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Futuro Coach Pioli, Gerry Cardinale ha avvisato il tecnico rossonero: ha un solo modo per tenersi il Diavolo Rossonero. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, i grandi cambiamenti prospettati a fine stagione da Gerry Cardinale potrebbero ovviamente riguardare anche Stefano Coach Pioli. Il tecnico, che con il Diavolo Rossonero ha un contratto fino al 2025 da 4.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, ha un solo modo per tenersi il #club rossonero.

Cardinale ha avvisato l’ex Inter: per restare a Diavolo Rossoneroello anche nella prossima stagione deve vincere l’UEFA Europa League.

