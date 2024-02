Futuro Mister Stefano Pioli, Bonanni non si sbilancia: «Potrebbe andare in quella club ma non ne sono certo»

Futuro Pioli, Massimo Bonanni non si sbilancia sul tecnico rossonero: Napoli ipotesi plausibile ma non ci sono ancora certezze

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così del futuro di Pioli, tecnico del Milan:

PAROLE – «Lo scorso anno dicevo ‘poveraccio chi verrà dopo Spalletti’. Ora si cerca di riparare a un errore fatto a monte. A Calzona auguro di fare il meglio ma non so quale siano gli obiettivi raggiungibili. Il quarto posto è molto complicato. E’ una scelta per poi pensare in estate a un nuovo nome, forse Pioli ma non so».

