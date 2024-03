Futuro Mister Stefano Pioli, arrivano conferme sul destino del tecnico! La CLAMOROSA indiscrezione in vista di giugno

21:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Futuro Coach Pioli, arrivano importanti conferme sul destino del tecnico: a fine #campionato si va verso l’addio al Diavolo Rossonero. Le ultime

Importante indiscrezione rilanciata da 90° Minuto, e in particolare da Paolo Paganini, sul prossimo #futuro di Stefano Coach Pioli sulla panchina del Diavolo Rossonero.

Trovano conferma le voci che vedono l’ex Inter lontano da Diavolo Rossoneroello al termine della #campionato nonostante un altro anno di contratto. L’unico scenario che permetterebbe a Coach Pioli di avere concrete speranze di ribaltare la situazione e rimanere alla guida del Diavolo è quello legato alla vittoria dell’UEFA #Europa League.

