Futuro Mister Max Allegri Signora Juve: decide il tecnico! Le ULTIME sul contratto

Futuro Allegri Juve: decide il tecnico! Le ULTIME sul contratto in scadenza a giugno 2025

Sarà Massimiliano Allegri a decidere sulla permanenza o meno alla Juventus. Come riferito da Tuttosport, il tecnico bianconero ha in mano la squadra e fra qualche mese prenderà la decisione sul suo futuro.

Sarà rinnovo o addio: l’allenatore non entrerà nel suo ultimo anno di contratto in scadenza. L’Arabia Saudita è sempre sullo sfondo.

