11:02, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Futuro Mister Max Allegri, la Juve ha una certezza per la prossima stagione. Cosa filtra sulla panchina bianconera

Come riportato dal Corriere dello Sport, intorno alla Juve c’è la sensazione, sempre più certezza, che la prossima stagione non comincerà con un allenatore in scadenza.

Tradotto: con Mister Max Allegri sarà rinnovo o addio anticipato. Dal mese di marzo si pianificherà la nuova stagione e si deciderà anche il futuro del tecnico.

