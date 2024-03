Futuro Mister Max Allegri #Juve (Mediaset), slitta l’in#contro con la società! #ULTIMISSIME #NEWS

23:15, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Futuro Mister Max Allegri Juve (Mediaset), slitta l’incontro con la società! Le ULTIME novità sull’allenatore bianconero

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, era previsto a marzo l’incontro con la società per discutere il rinnovo di Mister Max Allegri, ma allo stato attuale l’appuntamento è slittato in casa Juve.

Il crollo di febbraio e la crisi di risultati hanno rimesso tutto in discussione, futuro di Mister Max Allegri compreso. Con la Coppa Italia e la Champions ancora da blindare, la società vuole attendere.

