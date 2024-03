Futuro Icardi, sbuca una destinazione a sorpresa, ecco l’approfondimento: lo aspetta questa squadra

30 Mar 2024, 10:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sbuca una destinazione a sorpresa per il futuro di Mauro Icardi, ex capitano dell’Internazionale, più volte accostato proprio ai leoni nerazzurri Il futuro di Icardi, ex capitano dell’Internazionale e attualmente al Galatasaray, è ancora tutto da decifrare ma potrebbe essere ben lontano dall’Europa. Come riportato da FotoMaç, l’Al-Hilal avrebbe come obiettivo principale proprio l’argentino, che verosimilmente andrebbe […]

L’articolo Futuro Icardi, sbuca una destinazione a sorpresa: lo aspetta questa squadra proviene da Internazionale News 24.