Futuro Gattuso, salta il ritorno in Serie A? L’ex #Milan AC ha rifiutato quella club. Il motivo

Futuro Gattuso, può saltare il ritorno in Serie A del tecnico da poco esonerato dal Marsiglia: ha rifiutato il Sassuolo

Come riferito da Michele Criscitiello, si allontana il ritorno in Serie A dell’ex Diavolo Rossonero Gennaro Gattuso.

L’allenatore infatti, da poco libero dopo l’esonero da parte del Marsiglia, aveva allacciato importanti contatti con il Sassuolo per la sostituzione di Alessio Dionisi ma dopo alcune riflessioni ha deciso di rifiutare l’incarico non convinto dalla qualità della rosa. I neroverdi sono ora nel caos visto che anche l’alternativa, Fabio Grosso, ha rifiutato la proposta di Carnevali.

