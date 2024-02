Futuro Fabbian, l’Internazionale F.C. ha già deciso: il piano di AD Giuseppe Marotta

27 Feb 2024, 18:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale continua ad essere concentrata per questa importante seconda parte di stagione, ma nel mentre la dirigenza continua il lavoro sul mercato. Il piano di Marotta su Giovanni Fabbian.

La squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, prosegue la sua preparazione verso la sfida contro l’Atalanta, che si disputerà domani sera. I leoni nerazzurri vanno a caccia del successo che potrebbe aumentare ulteriormente il divario sulle avversarie.

Intanto la dirigenza nerazzurra continua sempre a lavorare sul mercato, rivolgendo lo sguardo verso diversi giovani interessanti. Marotta ed Ausilio monitorano con attenzione la crescita di Fabbian (prodotto del vivaio nerazzurro, ndr.), e studiano il piano per riportarlo in nerazzurro in futuro.

Il piano di Marotta riguardante Giovanni Fabbian

La stagione del Bologna di Thiago Motta sta mettendo in risalto diversi giocatori interessanti, che sono già finiti nel mirino di vari top club. Tra i giocatori che più stanno impressionando c’è Giovanni Fabbian, acquistato dai rossoblu in estate dall’Internazionale. Il centrocampista italiano alla sua prima stagione in A ha già messo a referto quattro gol ed un assist.

Nel complesso, l’ex Internazionale sta riscuotendo diversi estimatori grazie alle sue prestazioni solide. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Marotta lo sta osservando con costanza, e avrebbe già pronto il piano per riportarlo in nerazzurro in futuro. Difatti al momento della cessione al Bologna, Marotta si è garantito una clausola di riacquisto per poter valutare in futuro se riportare il centrocampista in nerazzurro o meno. La clausola di riacquisto sarà attivabile nel 2025 ed è stata fissata ad una cifra di 12 milioni.

L’investitura è stata piuttosto importante per Fabbian, visto che in passato i leoni nerazzurri non avevano usato la clausola di riacquisto dopo aver fatto partire altri giovani prospetti. La dirigenza nerazzurra è stata colpita dall’exploit avuto da Fabbian la scorsa stagione in B con la maglia della Reggina, e anche per questo in fase di cessione ha voluto tutelarsi con questa clausola.

Ad oggi si può dire che Marotta e Ausilio ci hanno visto lungo, visto che il giovane italiano si sta esprimendo alla #grande alla corte di Thiago Motta. I dirigenti leoni nerazzurri continueranno a monitorare con attenzione le prestazioni di Fabbian nel corso di questi mesi, per valutarne attentamente la crescita.

L’idea di Marotta è però già ben definita, ossia riacquistare Fabbian e metterlo al centro dell’Internazionale del futuro. L’obiettivo dei dirigenti leoni nerazzurri è quello di far crescere al meglio e con serenità Fabbian, in modo da poterlo acquistare quando avrà la giusta mentalità per reggere la pressione di un top club. Adesso spetta a Fabbian non lasciarsi inghiottire dagli elogi, ma continuare con tranquillità il suo percorso di crescita a Bologna.

