Pubblicità

Il futuro di Antonio Conte, ex tecnico dell’Inter, è ancora incerto ma il suo storico vice parla delle sue intenzioni

Ancora incerto il futuro di Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter. Dopo l’ultimo incarico al Tottenham il tecnico leccese è rimasto senza panchina e, nell’ultimo periodo, è spesso accostato al Milan per sostituire Stefano Pioli. Lo storico vice, Cristian Stellini, parla del suo futuro in un’intervista a Cusano Italia Tv.

Pubblicità

FUTURO CONTE – «Conte ha voglia di tornare in panchina, ma dipenderà dal progetto che gli verrà proposto. Vuole un lavoro che lo stimoli come già successo in passato. Quando tornerà lo deciderà il mister, sono decisioni che spettano a lui e non mi permetto di andare oltre. Posso solo dire che c’è voglia di tornare e che parliamo di un grande allenatore che spende il 110% di sé. Su quale squadra sceglierà posso dire che possono essere tutte o nessuna, visto il suo livello altissimo qualsiasi squadra può essere adatta ma la differenza la farà il progetto che eventualmente gli verrà proposto».

Pubblicità

L’articolo Futuro Conte, il suo storico vice rivela le intenzioni del collega proviene da Inter News 24.