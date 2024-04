Futuro Conte, arriva il sensazionale annuncio sul tecnico, ecco l’approfondimento: la RIVELAZIONE

3 Apr 2024, 12:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Futuro Conte, arriva la potentissima rivelazione sul tecnico salentino ex Internazionale: chi lo comprarà avrà in testa un solo obiettivo Internazionalevenuto a TMW Radio, Alberto Cavasin, noto tecnico, ha espone il suo #punto di #vistato le voci intorno al futuro di Antonio Conte, ex allenatore dell’Internazionale e attualmente in cerca di una squadra per la prossima stagione: PAROLE – «Dove […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Futuro Conte, arriva il potentissimo annuncio sul tecnico: la RIVELAZIONE proviene da Internazionale News 24.