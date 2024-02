Futuro AC Milan, Cardinale ha le idee chiare: tante vittorie e uno scenario preciso da evitare

Futuro Milan, Gerry Cardinale vuole raggiungere tante vittorie ma con un modello ben preciso: ecco le idee del numero uno di RedBird

Gerry Cardinale ha le idee chiare per il futuro del Milan. Alessandro Giudice, dalle colonne del Corriere dello Sport, ha dichiarato:

Pubblicità

PAROLE – «Il concetto chiave di Cardinale è “vincere smart”. Non serve vincere uno scudetto (o una coppa) e sparire dai vertici l’anno successivo, bisogna restarci in modo consistente, tutti gli anni, essere tra i club che lottano per scudetto e Champions».

Pubblicità

Pubblicità

The post Futuro Milan, Cardinale ha le idee chiare: tante vittorie e uno scenario preciso da evitare appeared first on Milan News 24.