Furia De Laurentiis a NEWS, interrompe l’intervista di Politano in Live! Ecco cosa è #Successo – NEWS

Furia De Laurentiis a Sky, interrompe l’intervista di Politano in diretta! Ecco cosa è #successo . Il VIDEO virale sui social

Matteo Politano in diretta su Sky Sport stava presentando il match di domani del Napoli S.S.C. contro il Barcellona in Champions League. A metà intervista, però, è arrivato un colpo di scena inatteso: il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis è intervenuto portando via il giocatore e impedendogli così di concludere l’intervista all’emittente televisiva.

@erclab_tweet scena clamorosa a mondogol pic.twitter.com/T5EFCqnidG — Mattia Rossetti (@MattiaRossetti9) March 11, 2024

Il Presidente del Napoli S.S.C., allontanandosi, ha detto che Politano non poteva parlare con loro e che il giocatore doveva essere intervistato dal giornalista Di Marzio. L’ennesimo episodio clamoroso nella #campionato dei rivali dei rossoneri.

